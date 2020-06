Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii acreditati la Vatican si reprezentanti ai Sfantului Scaun au participat joi la o videoconferinta organizata de Ambasada Romaniei pe langa Sfantul Scaun pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si Sfantul Scaun si implinirea unui an…

- Cetatenii din Sri Lanka concediati si blocati in Romania duminica seara ar fi fost amenintati ca vor fi abandonati langa padure in Botosani, daca refuza sa intre in autobuz pentru a fi dusi la aeroport.

- Liana Buzea este activista de mediu cu o experiența de 17 ani și, inca din prima zi de relaxare a restricțiilor a constatat ca oamenii care au ieșit la aer liber dupa atatea zile de izolare, au lasat in urma lor... gunoaie. Tanara nu crede ca amenzile rezolva aceasta problema, mai ales in perioada pandemiei,…

- Sala cu Orga din Chișinau a inițiat luni, 11 mai, pe pagina sa de facebook, o serie de postari cu muzica romineasca și a compozitorilor din Republica Moldova. Parada muzicii rominești a fost inaugurata de ”Rapsodia romina nr. 1” de George Enescu, informeaza MOLDPRES. Potrivit directorului adjunct al…

- Festivalul Familiei, petrecere online la care participa peste 40 de artisti consacrati, copii talentati, sportivi sau profesionisti in diverse domenii, va fi prezentat pe 14 mai, pe pagina de Facebook a platformei "Fa bine!". Evenimentul marcheaza finalul starii de urgenta in Romania, dar si Ziua Mondiala…

- Incepand de astazi, s-au pus in vanzare biletele la SolidarLocal, unul dintre cele mai importante festivaluri online de muzica din Romania, creat cu scopul de a sprijini cadrele medicale din prima linie. Pentru a asculta concertele a peste 40 de trupe și artiști, este necesara o donație minima de 30…

- Teribilul virus care ne-a schimbat vietile a scos pana si muzica din salile de concerte, dar n-o sa reuseasca niciodata sa scoata muzica din viata noastra. Dovada vie sunt muzicienii din Orchestra Simfonica Bucuresti. Ca noi toti, stau acasa. Ca multi dintre noi stau acasa, dar isi doresc sa-i ajute…

- In asteptarea echipamentelor de protectie promise de conducere, angajatii Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Curie cauta solutii rapide pentru a se proteja de infectarea cu noul coronavirus. "Ne-am cumparat singuri combinezoane, am reusit sa gasim la vreo 65 de lei bucata, pretul vechi…