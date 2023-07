Stiri pe aceeasi tema

- Marea noastra campioana la gimnastica, Sandra Izbașa s-a casatorit cu Razvan, nepotul lui Banica jr. Cei doi și-au oficilizat relația anul trecut la casa de casatorii. Nașa le-a fost chiar Andreea Raducan, iar de la ceremonia religioasa și petrecere nu a lipsit Octavian Bellu. Cei doi, care au atras…

- Celia i-a atras atenția Roxanei Nemeș, dupa ce cantareața și-a prezentat pe Instagram casa de un milion de euro pe care și-a decorat-o dupa bunul plac. Roxana a spus ca a „investit tot sufletul” in noua locuința, iar Celia considera ca „niciun bun sufletesc nu merita” sufletul artistei și al soțului…

- Roxana Nemeș s-a mutat de puțin timp in casa noua și a facut un tur al vilei in care locuiește. Vedeta a muncit la acest proiect timp de un an și jumatate, iar locuința a ieșit așa cum iși dorea.Roxana Nemeș și-a achiziționat o vila in Baneasa, iar acum a facut un house tour pentru a arata celor care…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica sunt in grafic si ca la inceputul toamnei se va circula pe acest pasaj, informeaza Agerpres.Edilul general a vizitat luni Pasajul Doamna Ghica pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii."S-a…

- Controale in Timiș și Arad. Amenzi de aproape jumatate de milion de lei și un dosar penal. Comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu, impreuna cu reprezentanți ai...

- Victima avea 95 de ani si se afla pe o banca in apropierea copacului prabusit. Langa ea se afla stranepoata sa impreuna cu o fetita.In momentul in care copacul a inceput sa se incline, cele doua fetite au reusit sa se fereasca. Nu la fel si femeia, care a fost surprinsa sub greutatea copacului prabusit. Aceasta…

- Sute de mii de oameni au mers in marș prin centrul Varșoviei pentru a protesta impotriva guvernului ultranaționalist condus de PiS, inainte de alegerile parlamentare din toamna in cadrul carora, opoziția condusa de Donald Tusk spera sa preia puterea, relateaza The Guardian.