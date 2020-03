Stiri pe aceeasi tema

- Germania prezinta in acest stadiu un nivel slab al mortalitatii fata de alte tari europene, o diferenta care se explica in parte prin amploarea testarilor in vederea depistarii. Institutul a anuntat de asemenea alte 55 de decese (+28%), care cresc bilantul la 253 de morti de la inceputul epidemiei.…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- "Motivul pentru care Germania numara atat de putine decese in raport cu numarul celor infectati poate fi explicat prin faptul ca facem multe teste in laborator", a afirmat in cursul unei conferinte de presa Christian Drosten, seful departamentului de virologie al spitalului Charite din Berlin.…

- Doctorii din Italia si Spania sunt nevoiti in aceste zile sa ia decizii de viata si de moarte si sa aleaga cine sa intre la Terapie Intensiva si cine nu, numarul de paturi so aparate de ventilatie fiind insuficient comparativ cu numarul coplestitor de mare al pacientilor care ar avea nevoie de ajutor.…

- [caption id="attachment_22984" align="alignleft" width="232"] Imagine: allfun.md[/caption] Germania este țara din Europa in care se inregistreaza cel mai mic numar de persoane decedate raportat la cazurile confirmate de coronavirus, scrie zdg.md Cele mai recente date arata ca, vineri, in Germania, erau…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cele doua paciente au sosit in urma cu 12 zile din SUA si, respectiv, Spania, iar in prezent sunt spitalizate, a declarat prim-ministrul Dusko Markovic, potrivit Agerpres .Muntenegru si-a inchis deja frontierele,…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…