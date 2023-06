O firma japoneza a prezentat publicului planurile pentru cel mai ambițios proiect de oraș plutitor. Speriați de o „inevitabila” apocalipsa, japonezii au spus ca ofera o varianta moderna și luxoasa pentru vremurile in care Pamantul nu va mai putea fi locuit, si omenirea va fi nevoita sa se mute pe mare, scrie realitatea.net Firma de inginerie japoneza N-Ark a venit cu un concept inedit, inspirat parca din Biblie. Compania a sugerat ca, in cazul unei calamitați pe pamant oamenii ar putea fuge pe mare, asemenea lui Noe. N-Ark considera ca „New Ocean Consortium” ar putea fi ceea ce salveaza rasa…