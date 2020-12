Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a fost confirmata cu COVID-19. Impresara a intrat in izolare, dupa ce a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Playtech.Anamaria Prodan a inceput sa aiba simptome specifice infectiei cu noul coronavirus, dupa ce a participat la o sedinta a conducerii clubului Hermannstadt,…

- Nu mai puțin de 14 cazuri de coronavirus au fost depistate astazi la FC Voluntari, ocupanta locului 10 din Liga 1. Este vorba de jucatori, dar și de oameni din cadrul staff-ului, conform unei comunicari oficiale. „FC Voluntari anunța ca, in urma testarilor Covid-19 efectuate au fost depistate 14 rezultate…

- Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a fost confirmat cu CoVid-19. Anunțul a fost facut chiar de edil pe pagina sa de Facebook, in urma cu puțin timp. „Deoarece asta-noapte am prezentat simptome, azi m-am testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Prin urmare, ma voi izola la…

- Vladuța Lupau a dezvaluit ca imediat dupa ce a ieșit din izolare a mers la studio, pentru a inregistra noi piese. „Buna dimineața! Au trecut cele 14 zile de «arest la domiciliu». Este foarte bine sa știi ca poți sa ieși din casa dupa așa de multa vreme. Am atatea lucruri de facut, mi le-am…

- In judetul Calarasi, numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus a ajuns luni, 2 noiembrie, la 1.754, cu 38 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. In carantina la domiciliu sunt 1.729 de persoane.2 71 de persoane se afla in izolare la domiciliu, in timp ce 80 de persoane sunt in izolare…

- Marius Tuca, moderatorul emisiunii ”Marius Tuca Show”, s-a vindecat de COVID-19, dupa aproape o luna in care a stat in izolare.Jurnalistul a anuntat, pe 10 septembrie, ca a fost infectat cu coronavirus si ca a ajuns la spital, unde a fost internat pentru 24 de ore. Ulterior, Marius Tuca a…

- Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a intrat in izolare, dupa ce a luat contact cu o persoana infectata cu coronavirus.Anuntul a fost facut joi, chiar de Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, transmite presa rusa, potrivit agerpres.ro.