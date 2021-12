Stiri pe aceeasi tema

- Ion Șmecherul, cunoscut cioban de pe YouTube, a murit, iar decesul sau a luat prin surprindere pe toata lumea. Din pacate, din cauza bauturii, acesta a intrat in coma și nu s-a mai trezit. Ultimele imagini cu barbatul in viața au fost postate in urma cu 3 saptamani, atunci cand era tare fericit ca s-a…

- La data de 17.11.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati au solicitat Judecatoriei Galati arestarea preventiva a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii, in concurs, a infractiunilor de santaj, prevazuta de art. 207 alin. 2 si 3 din Codul penal si violarea vietii…

- Polițiștii din Zlatna au sancționat contravențional, conform Legii 55/2021, un barbat, de 35 de ani, din comuna Poșaga și o femeie, de 37 de ani, din Zlatna, care nu au respectat masura carantinarii și au parasit locația, unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului…

- Trei persoane au decedat, iar o a patra, aflata in stare de inconstienta, a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier produs, joi, pe soseaua de centura a municipiului Radauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, toate cele…

- Filmul accidentului din Arad in care a fost implicat un microbuz cu 22 de pasageri. Barbat: S-a rasturnat, a rupt rotil Planul rosu de interventie a fost declansat in aceasta dimineata in Arad, dupa ce un microbuz in care se aflau 22 de persoane a fost implicat intr-un grav accident de circulatie.…

- Chindia Targoviște și FCSB se intalnesc pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Accesul fanilor in tribune nu a respectat in totalitate prevederile legale in vigoare. Chindia - FCSB este liveTEXT AICI Reporterii Gazetei Sporturilor au surprins imagini tragi-comice la Ploiești. ...

- Un muncitor care lucra intr-o biserica a murit dupa ce cladirea s-a prabusit in urma puternicului seism care a zguduit luni insula Creta din Grecia si a provocat ranirea altor noua persoane, a declarat un reprezentant al Protectiei Civile.

- „A luat parul” la nevasta in urma unor discuții in contradictoriu. Dosar penal pentru un „barbat” din Șibot „A luat parul” la nevasta in urma unor discuții in contradictoriu. Dosar penal pentru un „barbat” din Șibot La data de 17 septembrie 2021, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala…