Cum ar putea să arate noile telefoane Apple în următorii ani. FOTO Cum ar putea sa arate noile telefoane Apple in urmatorii ani. Dupa ce Samsung a lansat telefonul Galaxy Z Flip, iubitorii de telefoane se intreaba daca nu cumva și Apple are in plan un astfel de disign pentru iPhone. Potrivit, ubergizmo.com , modelele pregatite de Apple pentru acest an, dar și urmatorii doi ar urma sa aiba un ecran cu perforație, cel mai probabil camera foto fiind așezata pe mijlocul display-ului, in partea de sus. Cum ar putea sa arate noile telefoane Apple in urmatorii ani. FOTO O publicație coreeana este citata de cei de la macrumors.com și indica faptul ca modelele Pro (cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

