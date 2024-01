Stiri pe aceeasi tema

- Apararea aeriana nu a reușit sa opreasca atacul din 28 ianuarie asupra unui avanpost militar al SUA din Iordania, in care trei soldați americani au fost uciși, pentru ca drona ostila s-a apropiat de ținta in același timp in care o drona americana se intorcea la baza, au declarat luni doi oficiali din…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca atmosfera din Orientul Mijlociu este in prezent mai periculoasa decat oricand in ultimele decenii, "cel putin din 1973 si probabil chiar inainte de asta", si a subliniat efortul Statelor Unite de a preveni o escaladare a situatiei, informeaza…

- De cand s-a aflat ca Donald Trump vrea sa se intoarca la Casa Alba, stricand planurile „elitei” politice de la Washington, care spera sa traga sforile inca patru ani, mașinaria de propaganda s-a (re)activat, turand motoarele la maximum. Demonizarea miliardarului care, intr-un singur mandat, a dinamitat…

- Irakul dorește o ieșire rapida și ordonata, negociata, a forțelor militare ale alianței conduse de catre SUA de pe teritoriul sau, dar nu a stabilit un termen limita, a declarat premierul Mohammed Shia al-Sudani, intr-un discurs in care a descris prezența lor ca fiind destabilizatoare pe fondul raspandirii…

- Informațiile dezvaluite de oficiali americani pentru cotidianul Wall Street Journal vin intr-un moment crucial al razboiului, in care Kievul pledeaza pentru continuarea sprijinului militar american blocat de republicani in Congresul SUA.Rusia planuiește sa cumpere rachete balistice cu raza scurta de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a inceput o vizita esentiala la Washington pentru a consolida asistenta de securitate, a declarat luni in fata unei audiente militare americane ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite si a indemnat Congresul sa nu faca jocul presedintelui rus Vladimir…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat, in cea mai puternica critica publica a modului in care Israelul deruleaza razboiul impotriva Hamas din sudul Fasiei Gaza, ca exista un decalaj intre intentiile declarate ale guvernului de a proteja civilii si numarul victimelor, relateaza Reuters,…

- In timp ce la București se striga austeritate, ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, locuiește in lux și extravaganța. „Pe banii romanilor”, striga gura cea rea a presei. Astfel, Muraru locuiește intr-o vila cu 46 de camere și 8 bai pentru care statul roman platește o chirie lunara de 21.000 de…