Cum alegi pergola potrivită pentru grădina ta Pergolele sunt o alegere inspirata pentru o gradina moderna in care vrei sa amenajezi diferit. Cu o pergola poți sa acoperi parțial sau in totalitate o terasa pentru a face umbra pe timp de vara. Aceste pergole nu sunt neaparat un acoperiș clasic, ci mai degraba retractabil care iți ofera posibilitatea sa ai un spațiu exterior parțial acoperit și cu un design modern. Ca sa alegi o pergola potrivita pentru gradina ta, trebuie sa ai in vedere spațiul pe care il ai la dispoziție, ce plante ai in jur sau pe care urmeaza sa le plantezi, locul in care instalezi pergola și rolul acesteia. Cum poate fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viața la casa iți confera toata libertatea și liniștea de care ai nevoie, iar ingrijirea gospodariei poate fi o adevarata placere cand ai ajutoare de nadejde. Instrumentele performante, indispensabile gospodariei, nu iți vor furniza doar un confort sporit, ci și o durabilitate excelenta, ajutandu-te…

- Incep sa prinda viata primele proiecte lansate de administratia Buciu. Primul proiect care ar putea intra rapid in faza de constructie este cresa din zona strazii Gheorge Doja. Compania Nationala de Investitii a anuntat scoaterea la licitatie a proiectarii si executiei lucrarii. CNI estimeaza valoarea…

- Alegerea unei cazi de baie se poate dovedi o misiune destul de dificila, pentru ca te vei vedea pus in fața unei oferte mult mai variate decat de aștepți. Daca nu vrei sa fii luat prin surprindere, citește o prezentare succinta a celor mai cunoscute tipuri de cazi, prezentare din care poți afla principalele…

- O cuvertura de pat este o invelitoare cu rol de protecție a patului și de decor. Aceasta este in majoritatea cazurilor o patura ușoara, țesuta sau tricotata, asortata cu stilul camerei. Producatorii au diversificat in acord cu cerințele clienților oferta, astfel ca in prezent ai la dispoziție o larga…

- Pentru a da un randament cat mai bun in viața de zi cu zi ai nevoie in primul rand de un somn odihnitor. Somnul iți este influențat de dormitorul tau, in principiu de patul in care dormi, astfel ca trebuie sa alegi dimensiunea potrivita, calitate și rezistența cat mai sporite și nu in ultimul rand sa…

- Atunci cand incepi planul de amenajare al baii, una dintre cele mai mari decizii implica alegerea dintre o cada și o cabina de duș, sau, daca spațiul iți permite, poți merge pe ambele variante. Indiferent de calea pe care o vei urma, trebuie sa știi ca aceasta decizie va avea un efect enorm asupra rutinei…

- Cand vine vorba despre climatizarea locuinței, centrala termicaeste pentru cele mai multe persoane alegerea perfecta. Au o eficiența crescuta, nu mai depinzi de agentul termic și poți seta temperatura ambientala pe care o dorești, aceasta ramanand constanta. In plus, centralele termice iți asigura și…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat ca alianța militara a Tratatului pentru Securitate Colectiva, condusa de Rusia, nu va permite ca guvernele sale membre sa fie rasturnate prin așa-numitele „revoluții colorate”, relateaza digi24.ro. Putin și-a expus aceasta poziție…