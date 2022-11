Cum alegi corect covorasele de baie

Pe langa rolul estetic important, acestea sunt eficiente, reprezentand elemente de siguranta esentiale, intrucat asigura protectia necesara impotriva alunecarii si iti sporesc confortul in conditii de umezeala excesiva. Cum poti alege un astfel de accesoriu in functie de nevoile si peferintele tale? Noi iti venim in ajutor cu cateva sfaturi. Alegerea covorasului in functie de locul in care va fi amplasat Daca vrei sa achizitionezi un covoras de baie pe care sa il amplasezi in fata chiuvetei sau a usii, poti opta pentru un model conventional, rotund, patrat, oval sau dreptunghiular. Alege dimensiunea…