Cum activezi tastatura în limba română ca să scrii cu diacritice Ai nevoie de tastatura in limba romana le calculatorul tau. Iata ce trebuie sa faci și cum activezi tastatura in limba romana ca sa scrii cu diacritice. Pentru a adauga tastatura in limba romana in Windows 10 trebuie sa: Cum activezi tastatura in limba romana ca sa scrii cu diacritice Apeși pe Start Selectezi Settings Selectezi Time & Language Selectezi Language Apeși pe Add a preffered language Dupa instalare dai click pe Options Pentru scrisul cu diacritice vei folosi Romanian (standard), iar pentru scrisul fara diacritice Romanian (programmers). Apoi, pentru a scrie cu diacritice apasați pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

