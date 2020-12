Cum accesorizezi tinutele office cu bratari personalizate? I s-a intamplat aproape oricui sa piarda zeci de minute intrebandu-se daca accesoriile pe care isi doreste sa le poarte la birou sunt sau nu potrivite. Adevarul este ca stilul pe care il alegi pentru orele de lucru variaza in functie de tipul de munca pe care il faci.



Totusi, vestea buna este ca exista bratari personalizate care pot fi purtate in orice situatie, inclusiv la munca, in timpul sedintelor de la birou sau atunci cand mergi la un interviu pentru un nou job.



Atunci cand alegi bijuteriile pe care le vei asorta la tinuta aleasa pentru ziua respectiva, este bine sa te… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

