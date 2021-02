Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt unul dintre cele mai faimoase și solide cupluri din showbiz. Matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani și iubita lui sunt extrem de indragostiți și se pregatesc sa sarbatoreasca acest lucru.

- Dani Oțil și logodnica sa, Gabriela Prisecariu, și-au petrecut sfarșitul de an intr-o vacanța exotica in Insulele Maldive. Deși au fost destul de discreți viața lor personala, acum cei doi par mai amorezați ca niciodata și au decis sa nu-și mai ascunda sentimentele de ochii publicului. In urma cu o…

- Dani Oțil și logodnica lui, Gabriela Prisacariu iși surprind fanii cu o noua fotografie fierbinte din vacanța, realizata intr-o barca. Prezentatorul matinalului Neatza cu Razvan și Dani a postat imaginea pe rețelele sociale.

- Dani Oțil știe sa insenineze dimineața oricui. Ne-am convins de acest lucru, de ani buni, prin prisma emisiunii sale „Neatza cu Razvan și Dani”. Prezentatorul TV se pare ca este la fel de efervescent și in spatele camerei de luat vederi. Paparazzi noștri l-au surprins intr-o pauza in parcare, alaturi…

- Gabriela Prisacariu stralucește in fotografiile de pe rețelele de socializare, insa puțini știu cum arata și fara machiaj. Dani Oțil și-a surprins iubita intr-o ipostaza cum rar ne este dat sa vedem.