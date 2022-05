Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mamica pentru prima data pe 27 noiembrie 2021, iar de atunci a slabit vizibil. In urma cu doar cateva zile, interpreta și-a botezat fetița și s-a casatorit civil cu iubitul ei, Florin Popa. „Nu mai mananc produse din faina alba și zahar, ci totul este integral. Insa, nu am scos painea din alimentație, pentru ca, la sfaturile antrenoarei, la varsta mea, nu este cazul. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 Am ales variantele sanatoase -paine integrala/orez salbatic/paste integrale! Carne slaba și pește, pentru ca toate au proteine, grasimi, carbohidrați, dar…