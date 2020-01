Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cand o rochie devine mai mult decat un articol vestimentar? Cum poate o redingota sa defineasca o mișcare sociala sau una politica? Și ce face ca o rochie sa devina „virala”? Inainte de a intra intr-un nou deceniu, publicatia The Independent a realizat un top al rochiilor care au influentat…

- Mai tineti minte creioanele Koh-i-noor cu care, probabil, fiecare am scris pe bancile scolii? De cele mai multe ori erau aduse in Romania din fosta Cehoslovacie iar apoi, cum marca a stabilit fabrici si in alte tari, au fost importate si din Turcia, Bulgaria sau chiar R.P. Chineza. La fel, cu siguranta…

- Adela Popescu și Radu Valcan se pregatesc de o noua vacanța. Actrița și-a anunțat fanii de pe contul de socializare, ca in ziua de Craciun va pleca impreuna cu soțul ei, in Sri Lanka.„Trebuie sa va spun ca in mai puțin de o luna vom pleca in...SriLanka!!! ?? Pentru cei ce ați fost deja, poateva faceți…

- Connect-R și Misha au divorțat in anul 2017, dar au ramas prieteni de dragul fetiței lor, Maya. Mai nou, ei urmeaza sa scoata un videoclip impreuna. Misha a postat pe contul ei de socializare o imagine dintr-un videoclip nou, in care apare alaturi de fostul ei soț. Poza a venit insoțita de un mesaj…

- Ion M. Ionita: Ați scris cartea Amiralul Horthy, regentul Ungariei, un volum consistent, dedicat acestei personalitați controversate, și va intreb, doamna Horel, de ce ați scris aceasta carte, de ce amiralul Horthy?Catherine Horel: Intai de toate, am scris cartea pentru ca sunt un specialist in istoria…

- Razvan Lucescu a ajuns cu gruparea din Arabia Saudita, Al Hilal, pana in finala Ligii Campionilor Asiei și este pe primul loc in campionatul intern, dar presa a scris ca situația tehnicianului roman pe banca saudiților nu este una prea fericita, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noul ministru al…

- Europarlamentarul Marian Grapini a izbucnit la adresa presei, dupa ce aceasta a scris pe Facebook ca se afla in Tela Viv in loc de Tel Aviv. Greșeala a fost taxata de jurnaliștii care au scris știri pe aceasta tema. Grapini acuza presa de rea intenție și susține ca in lipsa unor probleme penale,…

- Deea Maxer și fetița ei au fost externate din spital, iar artista a publicat pe contul de socializare, prima imagine cu Maysa, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. Deea și Dinu Maxer traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Cei doi mai au un baiețel, pe Andreas, insa iși doreau foarte…