Piața muncii a fost schimbata dramatic de criza COVID. Acolo unde afacerile au ramas in picioare au fost introduse reguli de neconceput inaintea pandemiei, scrie The Telegraph. Și mai urmeaza o serie, dupa ridicarea carantinei.Patronul unei fabrici de carnați, Finnebrogue Artisan, a dezvaluit publicației britanice ca una dintre primele masurile pe care le-a luat pentru a putea continua lucrul in condiții de siguranța a fost angajarea unor supraveghetori, a caror unica sarcina este sa se asigure ca toți muncitorii respecta distanțarea sociala.Doi metri trebuie sa existe tot timpul intre oameni,care…