Un șofer care a fost prins de radar cand circula cu 102 km/h in localitate a scapat de sancțiune dupa ce a depus contestație in instanța, scrie Ziarul de Iași. Barbatul a fost oprit de polițiști pe 19 septembrie, intr-un cartier din Iași, avand o viteza de 102 km/h, intr-o zona in care viteza este limitata la 50 km/h. Soferul a scapat in cele din urma fara amenda sau suspendarea permisului, dupa ce a contestat sancțiunea in instanța. Verificand procesul verbal, judecatorii au apreciat ca nu se poate sustine cu certitudine ca, in sectorul de drum unde a fost consemnata fapta, viteza ar fi limitata…