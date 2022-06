Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta.Evenimentul rutier a avut loc la intersectia dintre DN39 si DN39 C, in zona statiunii Olimp.Potrivit ISU Dobrogea un microbuz si un autoturism au fost implicate in accident. O persoana a fost ranita, victima fiind constienta. ...

- Un barbat de 42 de ani a murit, iar un altul este in stare grava la spital, dupa ce doua grupari de vanzatori de legume, care iși disputau influența in piețele din Tulcea și Constanța, s-au luptat la bataie cu bate, cuțite și topoare in centrul localitații Cogealac, din județul Constanța. De aici și…

- Fratele unuia dintre cei loviti a aruncat o piatra mare inspre autoturism, a patruns prin geamul masinii si l a lovit direct in cap pe barbatul care a murit Localitatea Cogealac, paralizata dupa un scandal ce a avut loc pe 20 iunie in centrul localitatii, care ar fi pornit de la vanzarea de pepeni.…

- Un accident rutier a avut loc duminica seara, 22 mai, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, salvatorii au fost anuntati prin apel la numarul unic de urgenta 112 despre o coliziune produsa intre doua autoturisme, in zona hotelului Parc din statiunea Mamaia. In urma impactului, o persoana…

- Soacra cu nora, scandal in toata regula, fiind nevoie de intervenția polițiștilor din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus. Aceștia au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un barbat din sat Nisipitu, județ Suceava, cu privire la faptul ca soția sa are un conflict in familie cu nora. „In urma verificarilor…

- Pompierii din Constanța au intervenit duminica dimineața pentru salvarea unui nou-nascut dintr-o hazna in localitatea Pecineaga, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Tatal, de profesie marinar, a ajuns in Romania, dupa ce nava pe care muncea a ancorat in portul Constanta. Toti voluntarii si reprezentantii autoritatilor care au asistat la intalnirea celor doi au ramas cu amintiri pe care probabil nu le vor uita niciodata, Fetita a ajuns in Siret insotita de catre…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in localitatea Valu lui Traian, dinspre Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita.…