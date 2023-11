Stiri pe aceeasi tema

- Un utilaj cu braț hidraulic a rupt firele de contact de la o trecerea la nivel cu calea ferata din Mediaș, iar trenurile care veneau spre Cluj-Napoca au ramas blocate in camp.”Un utilaj hidrauluic a rupt ambele fire de contact de la trecerea la nivel cu calea ferata situata in MEDIAȘ, la km 330+309,…

- CFR SA va informeaza ca, un utilaj hidrauluic a rupt ambele fire de contact de la trecerea la nivel cu calea ferata situata in Medias, la km 330 309, linii de contact care asigura alimentarea cu energie electrica a trenurilor, pe intervalul Dumbraveni Medias Pana la remedierea deranjamentului, care…

- CFR SA anunta lucrari la suprastructura feroviara de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe linia Cosna – Floreni, in zona statiei Floreni, iar circulatia a trei trenuri de calatori va fi modificata. Lucrarile vor fi executate in perioada 19 septembrie – 13 octombrie 2023. Potrivit unui comunicat…

- Un nou accident a avut loc in aceasta dupa amiaza la trecerea la nivel cu calea ferata de la Doicești. Este an din trecerile din județ in care se intampla frecvent accidente. Trecerea nu are bariera, iar vizibilitatea spre dreapta este scazuta. In aceasta seara, o șoferița incepatoare a scapat cu viața…

- Ieri, 4 septembrie 2023, in jurul orei 17:00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier la intersectia Drumului Comnual 546C cu trecerea la nivel cu calea ferata Potcoava. Ieri, 4 septembrie 2023, in jurul orei 17:00, Inspectoratul…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca miercuri 30 august 2023, in intervalul orar 08.00 – 18.00, se vor executa lucrari de inlocuire a dalelor de beton la trecerea la nivel cu calea ferata dintre stațiile Zalhanaua – Targșorul Nou, la km 24+227, intersectia DJ 101A cu linia CF Targoviște…

- Soferul unui autoturism a fost filmat, joi, in timp ce a fortat si rupt o bariera la trecerea la nivel cu calea ferata. Incidentul a avut loc in localitatea prahoveana Brazi. Conform CFR Infrastructura, la momentul respectiv, semnalele de culoare rosie care anunta apropierea trenului erau aprinse, iar…

- Ieri, Guvernul a aprobat modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata din Bistrița, de pe strada Ioan Slavici. Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj reabiliteaza 20 de treceri din județe Satu Mare, Maramureș, Cluj, Salaj și Bistrița-Nasaud, cu peste 111 milioane de lei. Trecerea la nivel cu calea…