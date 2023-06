Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea iși incepe astazi vizita oficiala in Romania, care are loc la mai puțin de o luna de la incoronarea sa. Astazi, regele va fi primit de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.30, apoi nu va avea niciun alt eveniment public. Vizita sa, prima pe care un monarh…

- Regele Charles al III-lea, care vine, vineri, 2 iunie, intr-o vizita privata in Romania, va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, informeaza Agerpres.Potrivit agendei prezidențiale, regele Charles al III-lea va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale și va…

- Regele Charles al III-lea va ajunge in Romania vineri, 2 iunie, pentru a vizita proprietatea sa privata de la Viscri. Vizita acestuia va fi fara Regina Consoarta, Camilla. Ambasadorul englez la București a anunțat ca regele se va intalni și cu președintele Klaus Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis…

- Protestul Ministerului roman de Externe in urma mesajelor postate de presedinta Ungariei, Katalin Novak, in timpul vizitei efectuate in Transilvania este „exagerat si nejustificat, insa nu este unul neobisnuit”, a transmis Presedintia Ungariei, pentru publicația ungara Mandiner, citata de News.ro.Potrivit…

- Este oficial! Regele Charles al III-lea va veni in Romania, pe 2 iunie, intr-una dintre primele sale vizite in strainatate. Noul rege incoronat va veni la București, dar va vizita și reședința sa de la Viscri. Iata de ce ii place atat de mult Regelui Charles in Romania. Are nu mai puțin de 10 proprietați…

- Regele Charles al III-lea ar putea vizita Romania chiar in aceasta vara, in prima sa vizita externa oficiala de dupa incoronare, au afirmat surse de la cel mai inalt nivel, potrivit realitatea.net Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi…

- Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi atat in București, cat și in țara, cel mai probabil la reședințele pe care le deține in județul Sibiu. Delegația care il va insoți pe suveran nu va fi foarte numeroasa și este foarte posibil…

- Gigi Becali (64 de ani) este patronul FCSB-ului de 20 de ani, dar in ultima perioada a transmis de mai multe ori ca se gandește sa se retraga din fotbal. Chiar daca ar renunța sa mai finanțeze gruparea roș-albastra, Gigi Becali poate lasa echipa pe maini bune. Cel puțin așa susține Dumitru Dragomir,…