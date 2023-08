Cum a reușit un producător român să vândă brânză Feta grecilor Deși este de doar cateva luni pe piața, dupa inaugurarea fabricii de lactate de la Baneasa, din județul Constanța, un producator roman reușește sa vanda aproape toata branza in Grecia. Și sa nu credeți ca este orice, ci chiar Feta, branza tradiționala a grecilor. Pare greu de crezut, dar in cazul lui Laurențiu Gheorghe, un investitor roman care provine dintr-o familie cu tradiție in domeniu, ajunsa acum la a treia generație de producatori, lucrurile au venit de la sine. Dupa ce le-a vandut grecilor lapte colectat din Romania, Laurențiu le-a luat apoi clienții, carora le furnizeaza acum branza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

