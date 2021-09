Cum a murit Sophia Elena, fetiţa de 2 anişori? Poliţia a demarat o anchetă Mama fetitei spune ca aceasta s-a inecat in cada. Medicii si oamenii legii au gasit insa fracturi si vanatai vechi si au alte variante privind decesul. Suspiciuni mari cu privire la moartea fetitei de doi ani adusa la spital de catre mama ei, care a spus medicilor ca s-a inecat in cada. Sophia Elena, fetita de doi ani, fusese adusa in weekend la spital de catre mama ei aproape moarta, aceasta motivand ca fetita a fost lasata nesupravegheata cateva minute, timp in care s-ar fi inecat. Rudele fetitei, dar la nivel de suspiciuni si institutiile aferente, sunt de parere ca fetita a murit dupa ce… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

