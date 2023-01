Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Aurului, a fost lider de piața pe segmentele de public comercial și urban cu ediția difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:30.

- Bruja este una dintre cele mai noi și fresh apariții din industria muzicala din Romania, iar acum a decis sa iși intreaca limitele la America Express. Artista face echipa cu Pufeh și se lupta cu restul echipelor pentru premiul cel mare. Iata cine este Bruja și care este numele ei real.

- Concurenții au ajuns in cea de-a doua etapta a celui mai dur reality show din Romania, iar acest lucru nu poate insemna decat provocari mai mari. Bruha și Pufeh au primit un „handicap” care ii va insoți pe traseu, iar probele devin din ce in ce mai solicitante pentru toți.

- Pufeh, concurent la America Express – Drumul Aurului, a avut nevoie de intervenția medicilor dupa ce i s-a facut rau in competiția de la Antena 1. Colega lui de echipa, Bruja, a fost nevoita sa continue singura cursa. Pufeh s-a simțit rau chiar inainte de a pleca in cursa alaturi de colega lui, Bruja,…

- Cine a caștigat America Express 2023, show-ul cu vedete de la Antena 1? Deși emisiunea este abia la primele episoade, filmarile s-au terminat cu mai bine de jumatate de an in urma și deja s-a aflat, pe surse, numele echipei caștigatoare, care a plecat acasa cu 30.000 de euro. Dupa patru ediții de Asia…

- Aventura trepidanta pe care 9 echipe de vedete o traiesc la America Express – Drumul Aurului este pe cale sa inceapa! Mai sunt doar cateva zile pana cand cel mai dur reality show din Romania revine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie,

- Un cetatean bulgar in varsta de 30 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, cantitatea de peste trei mii de pachete de tigari, ascunse intr-o utilitara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania atrage atenția ca meseria e polițist nu mai e atractiva, dovada lipsa de concurența la școlile de poliție.Proba scrisa pentru admiterea in școlile de agenți de poliție, sesiunea octombrie - decembrie 2022, are loc in aceasta…