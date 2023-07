Stiri pe aceeasi tema

- „Ma surprinde ușurința cu care politicienii propun niște lucruri in spațiul public”, spune psihiatrul Eugen Hriscu, pentru Libertatea. „Daca cineva este violent sau comite fapte reprobabile, nu inseamna neaparat ca are o tulburare psihica”, explica specialistul. Inițiativa lui Andrei Lupu de la REPER,…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul vine in contextul scandalului provocat de Diana Șoșoaca…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul social-democrat carașean spune ca PSD a depus, marți, in Parlament, o inițiativa legislativa care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor! „In timp ce alte partide doar zic ca vor sa elimine pensiile speciale, dar nu fac nimic, PSD a depus un proiect de lege…

- Liderul grupului senatorilor USR, Radu Mihail, aflat sambata, 27 mai, la Piatra-Neamț, a dat un raspuns extrem de interesant cu privire la procesele democratice din Parlamentul Romaniei. Intrebat daca limitarea timpilor de intervenție a unui partid politic in parlament este o masura democratica – apropo…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca membrii partidului pe care il conduce au participat miercuri la protestul din fata Parlamentului si a afirmat ca acesta a fost organizat de catre Partidul ARCA, al deputatului Dumitru Coarna. El le-a reprosat liderilor PSD ca nu au avut loc dezbateri asupra…

- Protestul din fața Parlamentului, continuat cu scandalul de pe holuri, dar și din plen aveau mai degraba sa acopere legile controversate, respectiv Pl-x 143, 145 și 267, aflate pe ordinea de zi. Primele doua au fost interpretate de AUR, diferit fața de ce prevedeau. Parlamentul Romaniei a gazduit scene…

- O femeie, colaborator AUR, a fost depistata, miercuri, cu patru gloante cand incerca sa intre in incinta Parlamentului. Femeia a fost preluata de Politie si dusa la Sectia 7 pentru verificari. Incidentul a fost semnalat de parlamentarul PSD Alfred Simonis. Liderul AUR, George Simion, sustine ca este…

- Parlamentul Romaniei este, de ani de zile, pe ultimele locuri in topul increderii Romanilor. Un sondaj efectuat de IRES arata ca doar 6- dintre romani au incredere in politicieni. Din pacate, lipsa de incredere a cetatenilor cu privire la cei care au fost alesi sa le reprezinte interesele este in cea…