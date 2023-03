Stiri pe aceeasi tema

- Oana Matache a intrat in atenția publicului dupa ce paparazzii Spynews.ro au adezvaluit ca s-a desparțit de soțul ei, Razvan Miheț. De atunci, toata lumea a incercat sa afle tot mai multe lucruri despre ea, astfel ca noi va prezentam totul despre sora Deliei, de la varsta, copii și iubit, pana la relația…

- Denis Brizo a dezvaluit ce se intampla in viața ei amoroasa in ultima perioada și a recunoscut ca e o adevarata telenovela. Artista susține ca fostul ei soț, Zenys, o vrea inapoi și face diverse lucruri pentru a crea probleme intre ea și actualul ei iubit.

- Sorana Darclee este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Cantareața este una dintre fostele membre ale trupei de fete A.S.I.A.. De curand, vedeta a intrat in vizorul camerelor de filmat care au suprins-o pe artista alaturi de un barbat. Și nu orice barbat. Se pare ca domnul din imaginile…

- Letiția Venețeanu a marturisit șa rupt și a patra logodna la Xtra Night Show. Modelul a dezvaluit de ce a luat o astfel de decizie, deși are multe vorbe bune de spus la adresa fostului partener. Afla cum a influențat religia lui relația!

- Dragoste pentru totdeauna! Ben Affleck și Jennifer Lopez au ales ca, in acest an, de Valentine's Day sa iși sarbatoreasca povestea de dragoste facandu-și tatuaje. Intr-o postare facuta de Ziua Indragostiților, diva a dezvaluit ca ea și soțul ei au tatuaje care se potrivesc tematic și care reprezinta…

- Povestea de iubire dintre Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. Cei doi actori sunt impreuna de peste 55 de ani, iar ei s-au cunoscut in anul 1964, in momentul in care se filma „Padurea Spanzuraților”. Intre ei a fost cu adevarat dragoste la prima vedere. Iata totul despre povestea lor de dragoste!

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cosmin Natanticu a vorbit despre perioada liceului. Fostul concurent de la Te cunosc de undeva a marturisit ca tatal lui a vrut ca el sa se faca miner, insa acesta nu și-a dorit și, drept urmare, s-a facut actor. Iata ce dezvaluiri a facut acesta!