Natalia Barbu, basarabeanca de la Eurovision 2024, este maritata cu un milionar roman și locuiește la București. In ciuda criticilor aduse relației lor din privina varstei (frumoasa solista moldoveanca are 45 de ani, iar Nicolae ”Tony” Sota implinește 71 de ani), cei doi sunt casatoriți de mai bine de 13 ani și au impreuna un baiețel –Victor (13 ani) – și o fetița, Vera (2 ani). Afaceristul Nicolae Sota a investit in mai multe proiecte din București și Constanța. Este proprietar a mai multe vile in Pipera, toate inchiriate. Mai și un bloc de șase etaje, cu 21 de apartamente, precum și doua vile…