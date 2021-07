Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani, fiica lui Ionița de la Clejani, susține ca este terorizata de Fulgy, fiul lui Ionița de Clejani, și fratele ei vitreg. Astazi, aceasta a mers la Poliție ca sa ceara ordin de protecție impotriva acestuia, dupa ce i-ar fi trimis mai multe amenințari repetate. Ramona de la Clejani,…

- Deși parinții lui Fulgy, Viorica și Ionița de la Clejani, i-au luat mereu apararea fiului lor in toate scandalurile in care a fost implicat, se pare ca acum tanarul s-a razvratit și impotriva celor care i-au dat viața, noteaza click.ro. Intr-o filmare publicata in mediul online, acolo unde Fulgy iși…

- Scandalul pare ca nu se mai sfarșește in familia Vioricai și al lui Ionița de la Clejani. Dupa ce a spus despre parinții lui ca sunt niște „lautari care canta dupa ureche”, Fulgy șocheaza din nou. De data asta, intr-un video postat pe TikTok. In imagini, Fulgy se afla in curte, alaturi de parinții lui,…

- Vremurile disperate cer masuri disperate! Toata lumea este cu ochii pe Ionița și Viorica de la Clejani dupa ce fiul lor, Fulgy, s-a implicat in scandalul momentului. Se pare ca tatal lui Fulgy nu a mai suportat și a avut o criza de nervi chiar la el acasa, luand prin surprindere pe toata lumea. Ionița…

- Dupa ce Ionița de la Clejani a dezvaluit ca Fulgy este arestat pentru 29 de zile, acum, Viorica face declarații bomba despre iubitele fiului sau. Invitata alaturi de soțul sau in cadrul unei emisiuni TV, artista a recunoscut, nervoasa, ca toate iubitele lui Fulgy consumau droguri și ca ajunsese la un…

- Problemele se țin lanț de Fulgy, dupa ce aseara a ajuns din nou pe mainile oamenilor legii și s-a zvonit ca Ionița ar fi fost cel care l-a reclamat. Invitați recent in cadrul unei emisiuni TV, Ionița și Viorica de la Clejani au facut declarații surprinzatoare despre situația cu care se confrunta in…

- O noua lovitura pentru Viorica și Ionița de la Clejani. Artiștii sunt daramați dupa ce fiul lor Fulgy a fost prins conducand sub influența substanțelor interzise prin lege. Ce droguri luase fratele Margheritei și care a fost reacția tatalui sau, Ionița. Reacția lui Ionița de la Clejani dupa ce fiul…

- Viorica și Ionița din Clejani au muncit o viața intreaga pentru copiii lor, Fulgy și Margherita, insa aceștia le-au adus doar necazuri, in ultimii ani. Nu numai fiica lor a avut probleme cu legea, ci și fiul, care in urma cu doi ani a fost arestat in Thailanda. Contactata de reporterii impact.ro, Viorica…