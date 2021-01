Cum a fost posibil? Donald Trump a schimbat internetul

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fostul președinte american Donald Trump a fost blocat pe Twitter și pe Facebook acum ar putea fi scos și din filmul „Singur Acasa 2”, acolo unde apare pentru cateva secunde. Mai mulți internauți au sugerat ca imaginile cu Donald Trump din „Singur Acasa 2” ar trebui eliminate, scrie The Independent…

- Snapchat a decis sa blocheze permanent contul lui Donald Trump motivand „interesul sigurantei publice”. Actiunea Snapchat vine dupa ce Twitter, Facebook si Instagram, YouTube si Twitch, intre altele, au luat masuri similare, permanente sau temporare. Saptamana trecuta, Snapchat a decis sa suspende pe…

- ”Din cauza evenimentelor tulburatoare care au avut loc ieri (miercuri n.r.) si avand in vedere ca alegerile au fost certificate, incepand de astazi orice canal care posteaza video-uri noi care includ afirmatii false, incalcand politicile noastre, vor primi o abatere”, a anuntat compania intr-un comunicat.…

- ViewSonic Corp., lider global pe piața soluțiilor de afișare, a prezentat lista soluțiilor vizuale care susțin pasionații de jocuri pe console. Odata cu lansarea noii console PS5 și a eliminarii suportului pentru redare la rezoluția 1440p, jucatorii s-au vazut puși in fața unei probleme delicate. Conform…

- Companii precum Facebook si YouTube vor fi nevoite sa elimine orice material cu caracter terorist in cel mult o ora de cand acesta a fost semnalat ca atare, in caz contrar riscand amenzi usturatoare, conform unui nou acord convenit de negociatorii institutiilor UE, relateaza DPA si AFP, potrivit…

- Comentariile facute de Cook, care nu s-a referit la numele rivalilor Apple, au avut loc in timp ce Facebook si-a intensificat criticile la adresa politicilor Apple. ”Unii oameni privesc Silicon Valley ca pe un monolit. In mod special, pun companiile mari in aceeasi galeata…Unele dintre cele mai mari…

- Eric Schmidt, fostul CEO de la Google, spune ca rețelele sociale sunt „amplificatoare pentru idioți, iar „excesele“ din mediile sociale vor provoca probabil reglementari mai stricte ale platformelor de internet in anii urmatori, scrie Bloomberg, citat de hotnews . Schmidt, care a parasit consiliul de…