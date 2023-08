Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic in Arad. Un barbat tanar, de profesie medic, a fost decapitat, sambata dupa-amiaza, in timp ce se dadea cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad si a lovit o sarma, iar o tanara aflata pe acelasi vehicul a fost ranita. Accidentul a avut loc pe lacul balastierei din zona…

- In ziua de 19 august a.c., in jurul orei 16:50, politistii orasului Lipova au fost sesizati despre un incident, intr un lac format artificial, in zona de exploatare dintr o balastiera de pe raza localitatii Zabrani.Potrivit IPJ Arad, din primele cercetari, s a stabilit ca un barbat de 29 de ani, din…

