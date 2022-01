Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume a digitalizarii au fost dezvoltate sisteme inovatoare, precum NFT-urile (jetoane nefungibile). NFT-urile sunt active criptografice pe un blockchain cu coduri de identificare unice și metadate care le diferențiaza unele de altele. Spre deosebire de criptomonede, acestea nu pot fi tranzacționate…

- PSD s-a metamorfozat, pentru Klaus Iohannis, de la un partid care, „in ciuda incercarilor disperate de a-și cosmetiza imaginea, ramane același partid nereformat și toxic”, la o formațiune care poate lua decizii mature in interesul romanilor. „Dupa cum ne-a obișnuit in ultimii 30 de ani, PSD, in ciuda…

- Care sunt cele mai importante valori pentru cetatenii lumii dincolo de familie? Pentru romani conteaza munca mai mult decat prietenii, distractia sau religia. Un studiu realizat in 94 de tari a incercat sa afle care sunt cele mai importante valori pentru oamenii din intreaga lume, fiind listate sase…

- Penitenciarul Ploiești s-a transformat in distilerie. Cel puțin asta se poate spune in urma verificarilor unor celule din unitatea de detenție. In camere deținuților au fost gasite mai multe kilograme de fructe, fierbatoare și rezistente, cu ajutorul carora se producea tradiționala țuica.…

- Dupa aproape 2 ani de pandemie, viața profesionala a angajaților romani e in continua adaptare. Beneficiile de care se bucurau mai ales in preajma sarbatorilor au disparut, socializarea lipsește, la fel și relaxarea din timpul orelor de program.

- Inainte de a ajunge in comuna Slatina dinspre Malini, undeva pe partea stanga, de la șoseaua principala se vede un complex de cladiri. La prima vedere par abandonate, iar senzația devine certitudine imediat ce ajungi in zona respectiva. Cladiri neterminate, unele din ele distruse și din care ...

- Marius Tataoana este campion european si balcanic, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial, plus multiplu campion national. Originar din Giurgiu, campionul a venit la Constanta in 2018, odata cu admiterea la Academia Navala "Mircea cel Batranldquo;. Cu rezultate deosebite atat in sport, cat si in activitatea…

- Ambasada Rusiei in Republica Moldova și manifestat nemulțumirea fața de reinaugurarea monumentului „Cișmeaua generalului George P. Ion”, amplasat in Parcul Valea Morilor din Chișinau, la baza Scarii Cascadelor. „Simbolul prieteniei ruso-romane in primului razboi mondial de la Chișinau a fost transformat…