Fiecare Cascada din Romania este speciala in felul ei, insa doua dintre ele s-au remarcat: Cascada Clocota și cascada Bigar. Pentru persoanele care nu știu, Cascada Bigar a fost inclusa in topul celor mai spectaculoase cascade din lume. Ea este situata pe Cheile Minișului, in Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița și este unica in lume, fiind clasa pe primul loc. Cascada Bigar este acoperita de mușchi și este formata din apele cristaline ale izbucului Bigar, un afluent al Minișului și se afla la jumatatea distanței dintre localitațile Anina și Bozovici, pe DN57B, la jumatatea distanței dintre…