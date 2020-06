Stiri pe aceeasi tema

- Anul 1968 a fost un moment de cotitura in istoria SUA: pe fondul revoltei populare tot mai puternice fata de razboiul din Vietnam, ale carui costuri sociale si financiare erau tot mai mari, apostolul pasnic al egalitatii Martin Luther King Jr a fost asasinat si proteste violente au izbucnit in statele…

- Rica Raducanu (74 de ani), portarul legendar al Rapidului, a povestit un moment amuzant din urma cu 50 de ani, care s-a petrecut la Campionatul Mondial din 1970. Necula Raducanu, cunoscut mai simplu ca Rica Raducanu și alintat de suporterii giuleșteni „Nea Rica” este unul dintre jucatorii care au reprezentat…

- Bazarul Sucevei, cel mai mare complex comercial din oras, se redeschide pe 30 mai, dupa doua luni si jumatate de suspendare a activitatii, scrie Agerpres.Decizia a fost luata in sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta CLSU, a declarat, miercuri, primarul Ion Lungu.Intalnirea a avut loc…

- Pepiniera Silvica Tarina este una dintre cele mai importante pepiniere silvice din Vrancea, fiind amplasata in zona de munte a judetului, mai exact in localitatea Nereju, apartinand Ocolului Silvic Focsani. Cea mai mare pepinera din jdet se afla la Dumbravita.

- Anul acesta, pe data de 19 aprilie, se implinesc 70 de ani de la Decretul de nationalizare nr. 92 1950, act legislativ prin care mii de imobile din intreaga tara au fost trecute in proprietatea statului.Una dintre cladirile simbol ale Constantei vechi nationalizate prin decretul din 1950 a fost chiar…

- Pe data de 10 aprilie se implinesc 50 de ani de la desparțirea de legendara trupa The Beatles. Cu toate ca a trecut jumatate de secol, legendara trupa continua sa fie la fel de populara in randul fanilor.

- Intalnirile de grup ale cetațenilor sunt acum inacceptabile in Germania din cauza pandemiei coronavirusului, iar poliția are dreptul de a impune sancțiuni in cazul incalcarii repetate a restricției, a spus cancelarul Angela Merkel anterior.