Cum a dat târcoale Pământului un obiect INTERSTELAR (Video) Se spune ca ele sunt pietrele de temelie ramase de pe vremea formarii planetelor. Cometele sunt, in esenta, bulgari de zapada murdari, compusi din gaze inghetate, roci si praf, care provin din foste stele si nori interstelari. Unii dintre acești bulgari de zapada speciali reprezinta ceva despre care se poate spune ca a dat tarcoale planetei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saltelitii Starlink din proiectul Space X lansat de Elon Musk au fost vizibili pe cerul Europei de Vest luni noapte. Cei care nu stiau ca fenomenul tine de proiectul Space X au gasit explicatii fanteziste de la OZN, la sania lui Mos Craciun, arata Daily Mail, citat de DCNews. Satelitii…

- Corpul care a lovit planeta Uranus in trecutul indepartat, imprimandu-i neobisnuita inclinatie orbitala fata de planul intregului Sistem Solar, era o planeta inghetata de dimensiuni similare Pamantului, conform unui nou studiu realizat pe seama unor simulari computerizate, transmite marti Live Science.…

- A fost cutremur in Romania, in aceasta seara. Pe 8 martie, ora 20:24, in zona Vrancea, un seism de 4 grade pe scara Richter a fost inregistrat de Institutul Național de Fizica a Pamantului (INFP).

- Muzeul de Arta Cluj-Napoca (MACN), institutie publica de cultura aflata in subordinea administrativa a Consiliului Judetean Cluj, organizeaza, in perioada 5 - 22 martie 2020, sub titlul generic DESCANT, expozitia personala de pictura, desen si obiect a artistului Marcel Lupse. &nbs ...

- In timp ce in Moldova nu prea a nins in acest an, in orasul Murmansk, din Rusia, s-a desfasurat o competitie de aruncat cu bulgari de zapada. La turneu au participat 18 echipe, impartite in doua ligi - una profesionista si alta de amatori.

- Astronautul american Christina Koch, care a primit numeroase aprecieri dupa recordul stabilit in urma misiunii sale de 328 de zile in spatiu, a avut parte de o doza sanatoasa de dragoste canina la intoarcerea acasa, dupa cum se poate vedea intr-o inregistrare video pe care a publicat-o joi pe contul…

- In asteptarea ninsorilor, unii isi amintesc cu nostalgie de iernile cumplite.Intre timp, in orasul Norilsk, regiunea Krasnoiarsk din Rusia, ninge abundent, iar vantul e atat de puternic, incat doboara totul in cale, iar oamenii inainteaza cu greu pe drum.

- Daca in wekendul trecut s-au inregistrat 14 grade și mult soare, de astazi iarna a revenit in Munții Vrancei. La Lepșa astazi, la ora 12, erau zero grade, vant puternic și precipitații mixte. In Pasul Mușat pe drumul național 2D ce leaga Vrancea de Covasna, la peste 1000 de metri altitudine s-a depus…