Cum a dat ceaunul PNL Alba în clocot: Mâncare, șprițuri și politică la team building-ul rustic al liberalilor. Invidia a câștigat Cum a dat ceaunul PNL Alba in clocot: Mancare, șprițuri și politica la team building-ul rustic al liberalilor. Invidia a caștigat Pe un soare copleșitor, liberalii din Alba s-au adunat pe stadionul din Oarda de Jos, sa faca ce știu mai bine: sa amestece lucrurile. Nu, nu vorbim despre vreo intriga de partid printr-o primarie sau instituție publica, in numele partidului, ci despre amestecatul in ceaun, spre mulțumirea papilelor gustative. Vorbim desigur despre festivalul rustic ”La […] Citește Cum a dat ceaunul PNL Alba in clocot: Mancare, șprițuri și politica la team building-ul rustic al liberalilor.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

