- Denisa Nechifor le-a facut o surpriza uriașa fanilor și a anunțat ca iși dorește un al doilea copil, avand deja o fetița, superba Rania. Totodata, vedeta a spus ca se gandește serios la casatorie, avand in vedere ca se apropie cu pași repezi de varsta de 40 de ani.

- Nicoleta Nuca, una dintre cele mai frumoase și apreciate artiste din țara, se lauda cu o copilarie de vis, insa nu putem spune același lucru și despre perioada adolescenței. Vedeta a povestit prin tot ce a trecut, pe pagina sa de Instagram, la rugamintea unui fan.

- Silvia Pop, fosta soție a internaționalului roman Ioan Timofte, și ulterior iubita „Prințului” Adrian Cristea, s-a mutat in SUA, unde activeaza in domeniul imobiliarelor. Silvia a devenit milionara datorita comisioanelor și afacerilor sale foarte productive, lucrand la firma de proprietați de lux The…

- Jon Bon Jovi a compus o noua piesa avand drept subiect criza coronavirusului, informeaza DPA, citand o declaratie facuta de cantaretul american miercuri.El va lansa integral noua melodie saptamanile urmatoare in cadrul unui concert umanitar online, aceasta urmand sa apara si pe noul album al trupei…

- Gina Pistol (38 de ani) si Smiley (36 de ani) formeaza un cuplu perfect, chiar daca lucreaza la televiziuni concurente, Antena 1, respectiv PRO TV. Perioada de izolare este plina de romantism, dovada stand si dialogul spumos, avut din camere diferite, pe conturile sociale. Senzuala blondina a oferit…

- Un barbat din Florida i-a dat in judecata pe Tiger Woods si pe caddie-ul acestuia, Joe LaCava, el invocand un incident de la un turneu din 2018, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Brian Borusso spune ca a fost ranit fiind impins dur de LaCava cand incerca sa isi faca un selfie cu Woods, la…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" reușește, de ani buni, sa aiba o relație armonioasa cu mama soțului. Daca ani intregi cele doua femei au fost la mare distanța una de alta – Mirela in București și Titza (n.r. soacra ei) in Cluj Napoca, iata ca și de cand locuiesc sub același acoperiș, cele doua…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, dar mai ales a masurii prin care este permisa desfașurarea unei nunți cu doar opt invitați, Vladuța Lupau a decis sa iși anuleze nunta cu Adi Rus, care era programate pe 30 aprilie, la Cluj Napoca. “Inițial, nu credeam sa o sa fie cazul, insa, dupa cum știm,…