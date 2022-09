Cum a comentat Marcel Spatari demisia ministrei Mediului

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a comentat demisia ministrei Mediului, Iuliana Cantaragiu. „La un moment dat poți sa simți ca trebuie sa te retragi. Și atunci, daca ești onest, daca simți ca ai dat tot ce poți, daca nu ai cozi și nu ești implicat in chestii dubioase, pur și simplu…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a comentat demisia ministrei Mediului, Iuliana Cantaragiu. „La un moment dat poți sa simți ca trebuie sa te retragi. Și atunci, daca ești onest, daca simți ca ai dat tot ce poți, daca nu ai cozi și nu ești implicat in chestii dubioase, pur și simplu…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a comentat, acum cateva clipe, demisia ministrei Mediului , Iuliana Cantaragiu. „I-am mulțumit pentru munca și dedicația ei in acest an, in care a fost transformat modul in care e gestionat domeniul mediului in Republica Moldova”, a precizat șefa Cabinetului de miniștri,…

- Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, și-a dat demisia. Anunțul a fost facut chiar de Iuliana Cantaragiu, pe pagina sa de Facebook. Cantaragiu nu a explicat motivul demisiei sale, insa a enumerat realizarile obținute pe parcursul unui an de mandat la conducerea ministerului. Funcționara i-a urat succes…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a comentat, acum cateva clipe, demisia ministrei Mediului , Iuliana Cantaragiu. „I-am mulțumit pentru munca și dedicația ei in acest an, in care a fost transformat modul in care e gestionat domeniul mediului in Republica Moldova”, a precizat șefa Cabinetului de miniștri,…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a spus ca in primele șase luni s-au nascut mai mulți copii decit in ​​2021. El a facut declarația in timpul raportului guvernamental. Ministru a venit și cu ipoteze de ce s-a majorat numarul de nou-nascuții. „Conform ultimelor date de la Casa Naționala…

- „Trecem pe alb” este noua campanie lansata de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care cheama instituțiile statului sa coopereze pentru a combate impreuna munca nedeclarata, dar și informeaza publicul despre beneficiile muncii la alb și masurile desfașurate de Guvern in acest scop. Ministrul Muncii…

- Din toamna, Guvernul va implementa un mecanism „mai țintit”de acordare a compensațiilor la gaze naturale. Nu toate persoanele vor benefia de compensații, selecția realizandu-se in baza criteriilor consumului și veniturilor, a explicat Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, in cadrul…