Stiri pe aceeasi tema

- Petrica și Ela de la Mireasa au dezvaluit ca in urma tragediei din viața lor au decis sa anuleze nunta, care urma sa aiba loc pe data de 29 iunie. Petrica și Ela, caștigatorii sezonului 4 Mireasa, au trecut printr-o tragedie, dupa ce fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a pierdut sarcina, iar…

- Gabriela Prisacariu face pregatiri importante pentru cununia religioasa, care va avea loc in aceasta vara. Soția lui Dani Oțil a ales deja rochia de mireasa și a precizat ca nu va avea mai multe rochii, ci doar una. Iata ce declarații a facut partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Kate Middleton a fost fotografiata la repetiția pentru incoronarea regelui Charles al III-lea intr-o rochie midi, cu flori, de la LKBennett, care costa 439 de dolari. Numaratoarea inversa pana la incoronarea Regelui Charles și a Camillei a inceput, iar repetițiile sunt in plina desfașurare pentru familia…

- Nunta cu fast in familia Las fierbinți. Actrița Anca Dumitra, cea care o interpreteaza pe Geanina in faimosul serial, s-a casatorit religios, in secret, cu alesul inimii ei, Manfred Spendier, un barbat cu 11 ani mai in varsta. Unde a avut loc evenimentul și cum a aratat rochia de mireasa a vedetei.

- Irina Deaconescu este activa in mediul online și nu ezita sa impartașeasca fanilor momentele importante din viața sa. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ca a inceput pregatirile pentru petrecerea de nunta.

- Maria Iordanescu, sora selecționereului Edi Iordanescu, nu a ratat meciul Romania - Belarus, care a avut loc aseara și s-a incheiat cu victoria țarii noastre. Tanara prezentatoare a facut furori in tribuna, cu ținuta aleasa. In varsta de 26 de ani, Maria Iordanescu s-a numarat printre cei 30.000 de…

- Sensy se pregatește de cel mai important moment din viața unei femei. Influencerul va deveni curand mireasa și se gandește cu emoție la cununia religioasa. Mai mult, se pare ca rochia este pregatita și nerabdatoare sa o imbrace.

- Ținuta pe care Carmen Iohannis a purtat-o in cadrul vizitei sale diplomatice in Singapore a atras atenția tuturor, Prima Doamna fiind apreciata pentru detaliul ce a putut fi observat pe rochia creata de designerul Andreea Tincu. S-a potrivit perfect cu peisajul. Carmen Iohannis, laudata pentru rochia…