- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters. Eric Fournier a fost inlocuit…

- Romania a inregistrat in luna mai cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre tarile europene, de 4,6%, fata de o medie de 2% in UE, a anuntat vineri Eurostat. In luna aprilie, rata anuala a inflatiei calculata pentru Romania a fost de 4,3%. Potrivit datelor publicate de Institutul…

- Alianta Nord Atlantica intentioneaza sa organizeze noi astfel de comandamente in Europa, iar tara noastra s-a oferit sa gazduiasca unul consacrat mobilizarii rapide a fortelor aliate pe teritoriul Europei. „Este vorba de cel putin 400 de ofiteri NATO care ar urma sa isi desfasoare activitatea. Inseamna…

- Toata lumea e cu ochii pe Budapesta, acolo unde cele patru echipe sunt creditate cu șanse egale la trofeu. Gyor, CSM București, Vardar Skopje și debutanta Rostov Don sunt cele mai bune echipe ale Europei la ora actuala. Gazeta Sporturilor va ține la curent cu tot ce se intampla in capitala Ungariei,…

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei BRUXELLES, 11 mai — Sputnik, Daniela Porovaț. Lansarea de catre premierul Ungariei al conceptului de "democrație creștina" pentru care Ungaria se va lupta în Europa le da fiori liberalilor și globaliștilor de la Bruxelles.…

- Dezvoltarea economica este in continuare inegala la nivelul diferitelor regiuni din Europa, zonele bogate dintr-o anumita tara avand in medie un PIB per capita de 2,3 ori mai mare decat orasele mai sarace, situatie care insa nu se regaseste si in cazul Romaniei, a carei Capitala seamana mai degraba…