Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara in timp ce conducea autoutilitara pe DJ 177C, din afara comunei Capu Campului, un barbat de 47 de ani din comuna Valea Moldovei nu a adaptat viteza la conditiile de drum pe timp de noapte si carosabil umed, moment in care a surprins un barbat de 23 de ani din comuna Valea Moldovei […]

- Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) Buzau este in doliu. Sculptorul Dan Draghiciu, membru al UAP din 1990, a murit duminica seara in urma unui atac cerebral. Artistul plastic avea 62 de ani și era profesor la Liceul „Nicolae Iorga” din Nehoiu. Nascut la 12 noiembrie 1957, in satul Paltineni din Nehoiu,…

- Un tanar din judetul Brasov, care a incendiat o masina parcata in municipiul Alba-Iulia, a fost retinut de politisti si este cercetat pentru distrugere. Masina a fost distrusa in proportie de 40%.

- Violenta domestica este o problema grava de sistem. Pe parcursul anului 2019, politistii buzoieni au emis 246 de ordine de protectie provizorii, dintre acestea 140 fiind transformate in ordine de protectie. Jumatate din ele au fost insa incalcate, iar agresorii s-au ales cu dosare penale. Unii dintre…

- Selena Gomez este una dintre cele mai iubite artiste din lume, dar si una dintre cele mai bine platite, asa ca nu mai surprinde pe nimeni ca tineri din lumea intreaga ar face orice pentru a o intalni pe fosta iubita a lui Justin Bieber. De o astfel de sansa a avut parte buzoianca Andra Gogan, […] Articolul…

- De cate ori este intrebat despre momentele delicate din cariera sa, buzoianul Laurențiu Cazan iși aduce aminte de ediția din 1993 a Festivalului „Cerbul de Aur”. Atunci, un finlandez din juriu l-a acuzat ca a facut play-back. Cu toate ca au retractat dupa festival, buzoianul a ramas fara niciun premiu.…

- Adrian Mititelu jr. și Radu Maricuța nu-și mai vorbesc din cauza unei femei, Monica Hill, fosta logodnica a designerului Catalin Botezatu. Catalin Botezatu si-a scos noua iubita in lume. Monica Hill este apropiata de designer de pe vremea cand avea 12 ani FOTO Fata a inceput o relație…

- Marcel Toader s-a stins din viața pe data de 3 august, scrie spynews.ro. Acesta a facut infarct cand se afla la masa, in curtea avocatului sau de la Periș, impreuna cu mai mulți prieteni. In urma lui a ramas Maximilian, care ii simte enorm lipsa și care nu știe cum sa treaca peste acest hop din…