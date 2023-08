Stiri pe aceeasi tema

- O nota de plata neachitata a provocat intervenția premierului Italiei. Totul a inceput intr-un restaurant din Albania, de unde patru turisti italieni au plecat fara sa achite consumatia de 80 de euro. Povestea a ajuns rapid in presa si pe retelele sociale, asa ca prim-ministrul Giorgia Meloni a intervenit…

- Ambasada Italiei la Tirana a achitat nota la restaurant in valoare de 80 de euro lasata neplatita de turistii italieni in orasul albanez Berat, dupa o intervenție a premierului de la Roma, Giorgia Meloni, a notat AFP, preluata de news.roPremierul albanez Edi Rama a dezvaluit ca a discutat cu Giorgia Meloni…

- Premierul albanez Edi Rama a dezvaluit ca a discutat cu Girgia Meloni despre cazul unui grup de turisti italieni care s-a ”evaporat” fara sa plateasca nota la restaurant in acest oras istoric, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. ”Ea s-a strambat si a dat acest ordin ambasadorului: «platiti…

- Pe insula italiana Sardinia, in orașul Cagliari, 15 turiști au fost raniți dupa ce o mașina, care a uitat sa iși blocheze roțile in timp ce era parcata, a lovit terasele unui restaurant. Incidentul a avut loc dupa-amiaza in centrul orașului Cagliari. Cauza accidentului a fost un camion de mici dimensiuni,…

- Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut patru medalii de bronz la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori, care a avut loc la Tirana, Albania, in perioada 23-28 iunie 2023. Medaliile de bronz au fost obținute de Vladislav Smochina, Daniel Purice, elevi ai Instituției Private de Invațamint…

- Luptatorul Alexandru Borș a obținut medalia de aur la categoria de pina la 80 kilograme in cadrul Campionatului European, rezervat sportivilor de pina la 17 ani. Competiția se desfașoara in perioada 15-18 iunie in orașul Tirana, Albania. Alexandru este sportiv la Liceul Republican Sportiv, Maestru al…

- The Romanian athlete Constantin Lungu qualified in the bronze final of the 65 kg category of Greco-Roman style on Monday, at the Under-17 European Wrestling Championships in Tirana (Albania).Lungu debuted with a victory, in the round of 16, against the Finnish Hugo Riehunkangas, in the quarterfinals…

- Sportivul roman Constantin Lungu s-a calificat in finala pentru bronz a cat. 65 kg, greco-romane, luni, la Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Tirana (Albania).Lungu a debutat cu o victorie, in optimile de finala, in fata finlandezului Hugo Riehunkangas, in sferturi a trecut de maghiarul…