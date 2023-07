Cum a ajuns o „pulbere albă” la Casa Albă O pulbere alba a ajuns la Casa Alba, acolo fiind pornita o alerta de securitate și evacuarea cladirii, chiar daca Joe Biden nu era in interior atunci, potrivit b1tv.ro . Descoperirea cocainei a declansat o alerta ridicata de securitate și o evacuare a cladirii, președintele Biden nu se afla in interior in acel moment. Purtatorul de cuvant a adaugat ca „o investigație privind modul” in care substanța a intrat in Casa Alba a fost deschisa. Primele teste au indicat faptul ca substanta era, cel mai probabil, cocainaPurtatorul de cuvant al agentiei, Anthony Guglielmi a refuzat sa spuna in mod specific… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

