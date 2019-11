Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lideri ai PSD s-au intalnit marti dimineata in biroul lui Marcel Ciolacu pentru a discuta de sedinta de Comitet Executiv de marti seara. Tabara din jurul lui Ciolacu a discutat cu mai multi vicepresedinte, cu Mihai Fifor, precum si cu Viorica Dancila, pentru a-si da demisia in bloc, potrivit…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a spus in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca „nu exista o dorința unamima” in partid și o hotarare privind noua conducere a PSD va fi luata marți in ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD.Intrebat ce urmeaza daca Viorica Dancila nu iși da demisia…

- Primarul comunei dambovitene Corbii Mari, Ionut Banica, cere, marti, intr-o postare pe facebook, demisia liderului social democrat Viorica Dancila, dupa rezultatele de la alegerile prezidentiale, potrivit Agerpres. Acesta spune ca si liderul PSD Dambovita, Rovana Plumb, ar trebui sa isi dea demisia.…

- Discutia dintre Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Viorica Dancila, presedintele PSD, a ajuns la o concluzie dorita de mai multi lideri ai partidului. Potrivit unor surse din partid, Viorica Dancila isi va anunta marti retragerea din functia de presedinte al PSD.

- Viorica Dancila, presedintele PSD si candidatul sustinut de social-democrati la alegerile prezindetiale din 2019, a pierdut clar in fata contracandidatului sau, Klaus Iohannis, sustinut de PNL. "Rezultatele ne arata, insa, ca in turul II al alegerilor prezidențiale PSD a luat cel mai mic numar…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, care nu a reușit sa obțina un numar suficient de voturi pentru a intra in turul II al alegerilor prezidențiale, a anunțat ca nu intenționeazpa sa-și dea demisia de la conducerea formațiunii. „In acest moment, categoric nu. Imi asum responsabilitate…

- Marcel Ciolacu a declarat joi, dupa ce moțiunea de cenzura a trecut, ca schimbarea Vioricai Dancila de la șefia PSD este "o problema interna" care va fi discutata in interiorul partidului, dupa ce aceasta a declarat ca nu va face un pas in spate de la șefia PSD și ca nu are ce sa iși reproșeze.…

- Tariceanu a demisionat de la șefia Senatului in Biroul Permanent. Liderul ALDE a anunțat ca va citi textul demisiei și in plen. Demisia lui Tariceanu vine dupa ce partidul pe care il conduce s-a retras de la guvernare. Intre timp, opozitia ar putea sa o sustina pe Alina Gorghiu pentru functia de presedinte…