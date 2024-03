Culturile de pomi fructiferi pot fi afectate doar dacă valul de frig se prelungește Șansele sunt destul de mici deoarece scaderile de temperaturi anunțate de Administrația Naționala de Meteorologie ar afecta doar zonele de munte, unde nu exista livezi, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Targu Mureș. Șefa Departamentului de Climatologie din cadrul ANM, Roxana Bojariu, a precizat ca la aceasta data se inregistreaza o imprimavarare tarzie in estul Transilvaniei, respectiv nordul județului Mureș și in Brașov, Covasna și Harghita, care sunt județe de munte. „In cea mai mare parte a județului Mureș avem o situație buna, cu un indice de imprimavarare in valori normale.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

