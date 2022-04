Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului PSD al culturii, Lucian Romașcanu, va fi anulata la Biroul Permanent al Camerei Deputaților din aceasta dupa-amiaza pentru ca deputatul USR Teodor Lazar a semnat de doua ori, potrivit documentului intrat in posesia Libertatea.Partidul condus interimar…

- JK Rowling ii transmite lui Putin ca „declarațiile despre anularea culturii nu ar trebui sa fie facute tocmai de cineva care macelarește civili”.Scriitoarea a venit cu acest mesaj dupa ce Putin a dat o noua interpretare, proprie, a sancțiunilor economice aplicate de Occident dupa ce Rusia a invadat…

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Un avion Boeing KC-135T Stratotanker aparținand US Air Force (USAF) care a decolat din Marea Britanie a zburat, joi seara, 24 februarie, deasupra județului Mureș pe care l-a survolat de trei ori, potrivit informațiilor furnizate de www.flightradar24.com, aplicație cu ajutorul careia pot fi monitorizate…

- Episodul șapte al podcast-ului Avangarda, cu Ionuț Vulpescu, aduce in prim plan un intelectual de seama, istoricul Razvan Theodorescu – vicepreședintele Academiei Romane și fostul ministru al Culturii și Cultelor de la inceputul anilor 2000. Razvan Theodorescu este autorul unor lucrari importante…

- Evenimente 1547: In Anglia, in urma decesului lui Henric al VIII-lea, pe tron se urca Edward al VI-lea, fiul sau de doar 9 ani, care va fi primul conducator protestant al Angliei. 1813: Jane Austen publica pentru prima data in Regatul Unit Mandrie și prejudecata. 1865: S-a intemeiat Societatea culturala…

- Dragoș Colceriu este un tanar targumureșean care a plecat sa studieze muzica moderna in Marea Britanie, mai exact la BIMM Institute din Manchester imediat dupa ce a terminat cursurile de chitara clasica la Liceul de Arte din Targu Mureș. Activeaza in prezent in doua trupe de muzica originala din Manchester,…

- Casa municipala de Cultura din Reghin gazduiește vineri 14 ianuarie un eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Tot cu acest prilej, sambata, primarul și viceprimarul municipiului Reghin alaturi de șefii instituțiilor de cultura vor depune o jerba la bustului lui Mihai Eminescu . Ziua Culturii Naționale…