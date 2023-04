Stiri pe aceeasi tema

- Cultele necrestine si limbile celor patru natiuni care alcatuiesc Regatul Unit vor fi incluse pentru prima data intr-o ceremonie de incoronare a unui monarh britanic, cu ocazia incoronarii lui Charles al III-lea, au anuntat sambata serviciile arhiepiscopul de Canterbury, noteaza AFP.

- Slujba de incoronare a Regelui Charles al III-lea va fi una cu multe credințe și multe limbi Regele Charles al III-lea, dornic sa demonstreze ca poate fi o figura unificatoare pentru toata lumea din Regatul Unit, va fi incoronat in cadrul unei ceremonii care va include pentru prima data participarea…

- Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea va fi incoronat, iar intregul Regat Unit al Marii Britanii va asista la aceasta ceremonie. In afara de oficialitațile cancelariilor europene și prezența președintelui american, viitorul suveran britanic ii va avea alaturi de el și pe membrii Casei Regale, Prințul…

- Aproape 4 mii de militari vor participa la ceremonia istorica de incoronare a Regelui Charles. Unii vor defila de la Palatul Buckingham la Abatia Westminster alaturi de Rege si Regina, altii se vor afla in aeronovele Fortelor Aeriene ce vor survola resedinta regala inainte ca

- E forfota mare la Casa Regala Britanica, acolo unde au loc ultimele pregatiri inainte de ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea. Evenimentul grandios va avea loc la Westminster Abbey, in data de 6 mai.

- Imagini ale bijuteriilor regale vor fi proiectate pe fatada faimosului Turn al Londrei in toamna, inainte de a participa la un turneu extensiv de prezentare in intreaga tara, organizat cu scopul de a spune povestea incoronarii suveranilor britanici in fata a mii de vizitatori.

- Ceremonia de incoronare a Regelui Charles III va include și muzica ortodoxa greaca. Este dorința Majestații Sale care iși omagiaza in acest fel tatal de origine greaca, Printul Philip, Duce de Edinburgh. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul britanic ar trebui sa efectueze o „revizuire deschisa, sincera si detaliata” a implicarii Regatului Unit in Afganistan din 2001 pana la evacuarea haotica din 2021, a declarat o comisie parlamentara la Londra, citata vineri de PA Media si DPA. Raportul de 30 de pagini al Comisiei interpartite…