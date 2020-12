Barbatul condamnat are handicap psihic, fiind in trecut rezident al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala de la Ramnicu Sarat. Buzoianul care a fugit dintr-o unitate modulara inainte sa primeasca rezultatul nagativ pentru Covid-19, a fost trimis in judecata dupa o luna de ancheta și condamnat, de Judecatoria Buzau, dupa alte cinci. Deși pacientul a […] The post Culmea carantinei Covid: un barbat cu probleme psihice, bolnav de TBC, condamnat pentru ca a fugit inainte de diagnostic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .