- ISU Cluj este deficitar la autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea incendiilor. Seful institutiei spune ca cea mai veche dintre masini are 40 de ani, iar acest lucru face ca interventiile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au impacat de curand, si nu au stat degeaba ci au inceput sa faca milioane in concerte. Mai multi fani au filmat imagini cu cei doi in timp ce au facut cateva mii de euro in cateva minute.

- Cursa de la Muuml;nchen Germania a fost anulata, iar cea de la Londra Anglia spre Sibiu a fost redirectionata spre Cluj Napoca, in cursul noptii de duminica spre luni, din cauza cetii, a anuntat purtatorul de cuvant al Aeroportului International Sibiu, Alexandra Pacurar, scrie Agerpres.Din cauza conditiilor…

- Producția fabricilor din Marea Britanie a scazut in decembrie in cel mai alert ritm din 2012, iar comenzile noi de la clienții domestici și straini s-au apropiat de asemenea de un minim atins anterior in urma cu șapte ani, potrivit unor sondaje in randul managerilor citate joi de Reuters, scrie Mediafax.Indicele…

- Bianca Andreescu, 19 ani, 5 WTA, se confrunta in acest final de an cu probleme medicale.Din cauza acestora, sportiva din Canada cu origini romanești a anunțat, marți, ca va renunța la turneul de la Auckland (Noua Zeelanda), programat intre 6 și 12 ianuarie 2020. "Sunt foarte dezamagita. Am vorbit cu…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Varsand au depistat cinci cetateni din Liban care se indreptau catre granita cu Ungaria intr-un autoturism care circula in regim taxi. In data de 07.12.2019, in jurul orei 19.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politie de…

- Culița Sterp se bucura de vacanța mult visata, iar fotografiile și filmulețele postate de cantareț pe contul lui de socializare spun multe. Deși nu este insoțit de Carmen de la Salciua, cu care s-a impacat de curand, dar insa de care apropiații cuplului au afirmat pentru spynews.ro ca s-au desparțit,…

- Armata germana a refuzat receptia a doua avioane A400M invocand probleme de securitate, in special la sistemul de elice, dupa ce acest avion Airbus de transport militar a cunoscut deja costuri suplimentare si intarzieri, informeaza France Presse, citand un comunicat difuzat miercuri de Bundeswehr.…