Cui vrea să cedeze statul român cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, parte din patrimoniul UNESCO In vreme ce nu renunța in favoarea autoritaților locale la cetatea Brașovului, de exemplu, statul roman ar putea sa cedeze un ansamblu de șase cetați dacice din județele Hunedoara și Alba. Este vorba de situri cu o importanța deosebita, incluse in patrimoniul UNESCO. Inițiativa aparține unui grup de peste o suta de parlamentari, majoritatea de la PSD (90) dar și de la PNL (14), AUR (8) sau minoritați. A fost depusa in februarie, la Senat, și a primit deja avize favorabile de la mai multe comisii. Ultima care s-a pronunțat in sens pozitiv este Comisia pentru cultura și media a Senatului, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de cultura si de politica externa din Senat au avizat favorabil cererea de revocare a șefei ICR Londra, Catinca Maria Nistor. Decizia finala aparține Ministerului Culturii și Ministerului Afacerilor Externe. Cererea revocarea din functie a Catincai Nistor a fost avizata cu 19 voturi pentru…

- Pe masa consilierilor județeni din Alba, in cadrul ședinței din 23 martie, se afla un proiect de hotarare pentru aprobarea incheierii unui acord de asociere intre UAT – Orașul Cugir prin Consiliul local al orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea in comun a…

- Liceul in care a invațat singurul cosmonaut roman, Dumitru Prunariu, este pe lista unitaților școlare cu risc seismic. O singura școala din Brașov este pe lista, insa au fost expertizate sub 7%

- Mai multi parlamentari de la PNL au propus intr-un proiect depus la Parlament interzicerea inscrierii la Registrul Comertului a firmelor care conțin cuvintele „national”, „roman”, „institut” sau derivatele acestora, cu exceptia celor care au capital integral sau majoritar de stat. Propunerea legislativa…

- De cați ani e nevoie pentru ca o cladire sa se degradeze ca in imaginea de mai sus? Care gospodar sta și se uita cum i se degradeaza casa fara a interveni? De cata indolența e nevoie pentru ca cei responsabili sa se erijeze acum in salvatori onești? Marți, 31 ianuarie 2023, a avut loc ședința Consiliului…

- Data: 28 Ianuarie 2023 Ora: 07:00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza zapezii viscolite, ca masura preventiva, a fost inchisa circulația pe urmatoarele drumuri naționale: 1. DN 2 Caldarușeanca – Ramnicu Sarat, județul Buzau; 2. DN 22 Ramnicu Sarat…

- Florin Nita a fost anuntat de Sparta Praga ca poate sa-si gaseasca o noua echipa. Portarul roman nu a bifat niciun meci in actuala stagiune pentru trupa ceha. Florin Nita evolueaza la Sparta Praga din 2018. Cehii il transferau atunci de la FCSB, in schimbul sumei de aproximativ 1,3 milioane de euro.…

- Sfarșit tragic pentru un roman de 60 de ani, in Italia. Barbatul a murit ingropat in zapada, dupa ce o avalanșa l-a surprins luni dupa-amiaza in Valchiavenna, o vale alpina din provincia Sondrio din Lombardia. Presa din Peninsula scrie ca, in momentul tragediei, Michele Buga incerca sa iși recupereze…