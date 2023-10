Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor a descoperit cine a produs suplimentul despre care echipa lui Halep susține ca a fost contaminat cu roxadustat. Firma este canadiana și se numește Quantum Nutrition. Dupa ce GSP a mers in Toronto și a aratat ca e vorba de firma mica și ca fabrica raportata la ITIA de fapt nu exista,…

- Patrick Mouratoglou a recunoscut ca s-a intalnit cu Serena Williams in saptamana in care a fost anunțata suspendarea Simonei Halep potrivit GSP.ro . Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep in lunile premergatoare testului pozitiv de la US Open 2022, a pregatit-o pe Serena Williams intre 2012 și 2022.…

- Suspendata patru ani pentru dopaj, Simona Halep se pregatește pentru apelul la TASS impotriva sentinței date de ITIA, Agenția Internaționala de Integritate in Tenis. Gazeta Sporturilor a studiat toate cele 126 de pagini ale motivarii tribunalului, in care se spune ca sportiva a luat substanța interzisa…

- Frederic Lefebvre, preparatorul fizic al Simonei Halep (31 de ani) la academia lui Patrick Mouratoglou, omul care a recomandat medicamentul contaminat care a dus la suspendarea constanțencei, a fost preparatorul personal al Serenei Williams (41 de ani) . ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani de ITIA, iar toata lumea se intreaba cum a ajuns fosta lidera WTA in aceasta situație. Avand in vedere faptul ca sportivii sunt (sau ar trebui sa fie) atenți la substanțele care ajung in corpul lor, exista voci care au dat vina pe echipa lui Patrick Mouratoglou,…

- Alexandra Dulgheru, fost numar 26 WTA, este șocata de decizia de suspendare data in cazul Simonei Halep și spune ca nu ințelege ce s-a intamplat Una dintre colegele de generație ale Simonei Halep, Alexandra Dulgheru, a avut o prima reacție de uimire la decizia de suspendare in cazul Simonei Halep, comunicata…

- Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, este de parere ca Simona Halep ar fi avut parte de un alt tratament daca nu era romanca. In ciuda suspendarii drastice pe caz de dopaj, fostul șef din fotbalul romanesc e de parere ca Simo va ramane apreciata de conaționali Suspendarea pe 4 ani a lui Simona Halep,…

