- Deși nu avea permis de conducere s-a urcat la volan, dar a fost prins de polițiști. Asta dupa ce a dat cu mașina de un stalp in incercarea de a fugi de oamenii legii. Articolul Cu poliția pe urme in Campia Turzii, un șofer fara permis a intrat cu mașina in stalp apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un tanar de 20 de ani din Bobalna a fost identificat de polițiștii dejeni ca fiind autorul mai multor infracțiuni. Acesta este banuit ca a furat un autoturism, a facut accident cu acesta, apoi l-a incendiat, probabil pentru a-și ascunde urmele. Articolul Dej: I-a furat mașina din fața casei, a lovit-o…

- Ieri, 31 martie, la ora 07:55, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați depre faptul ca pe raza comunei Moisei, s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Articolul Copil, de 8 ani, lovit de mașina. A fost transportat la spital apare prima data in Someșeanul.ro .

- Potrivit IPJ Prahova, o mașina condusa de un barbata in varsta de 48 de ani a surprins și accidentat un minor in varsta de de 6 ani, relateaza realitateadeprahova.net .In urma evenimentului, minorul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Un accident a avut loc pe Bulevardul Republicii din Bistrița, in urma cu puțin timp. Un tanar de 27 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un copac. Echipajele SMURD sunt deja prezente la locul accidentului și ii acorda tanarului primele ingrijiri. A pierdut controlul mașinii Volvo pe care…

- Circulația feroviara este blocata, sambata, in zona stației Dudeștii Noi, județul Timiș, dupa ce un tren a lovit o mașina. Doua persoane, intre care un copil, au fost ranite. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea…

- Un accident a avut loc astazi, in jurul orei 11:30, pe DJ 109A, in localitatea Ciubancuța, comuna Recea Cristur. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 63 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DJ 109A, in localitatea Ciubancuta, a surprins si accidentat un minor in vasta de 3…

- Astazi, in jurul orei 15:30, un tanar de 22 de ani, din județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN66, in localitatea Petros, din direcția Petroșani-Hațeg, a pierdut controlul asupra volanului și a parasit partea carosabila (lovind o țeava de gaz) apoi s-a rasturnat pe plafon, pe sensul…